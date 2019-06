World Roller Games di Barcellona, la Mens Sana saluta gli atleti in partenza per i mondiali

La Polisportiva Mens Sana 1871 ha salutato gli atleti in partenza per i campionati mondiali di Roller che si svolgeranno fino al 15 luglio a Barcellona.Ben nove atleti biancoverdi faranno parte delle selezioni nazionali per i World Roller Games. Il Commissario tecnico della Nazionale Massimiliano Presti ha chiamato gli atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana Giorgia Bormida, Giuseppe Bramante, Duccio Marsili (Senior), Omero Tafi, Gabriele Cannoni, Filippo Scotto (Junior). Ben sei pattinatori su un totale di ventiquattro convocati, la Mens Sana ha la rappresentanza più numerosa. Federico Barboni commissario tecnico della Nazionale DownHill Skate ha invece selezionato, fra gli altri, tre atleti della Polisportiva Mens Sana per la squadra che rappresenterà l’Italia: faranno parte della comitiva Maurizio De Pollo (specialità luge), Marcus Aldinucci (specialità longboard downhill) e Renato Pennuti (specialità in line)."Gli atleti porteranno nel cuore Siena e i colori della Polisportiva – hanno detto il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone e il direttore sportivo Gianluca Marzucchi durante il saluto all'interno della presidenza storica della società –, oltre che il caloroso supporto di società, tecnici, famigli e compagni di squadra. Queste convocazioni ci riempiono di orgoglio e danno grande lustro alla nostra società. Agli atleti e alla Nazionale Italiana il nostro più caloroso in bocca al lupo".