Nuoto, successo per la Virtus Buonconvento ai Campionati Italiani Libertas

La Virtus Buonconvento ha ospitato nella piscina comunale di Chianciano Terme i Campionati Italiani Libertas; i nuotatori della Virtus hanno partecipato e ottenuto bei successi in tutte le categorie.Viola Petrini (categoria Ragazzi) ha confermato il suo ottimo stato di forma, vincendo due titoli italiani nei 50 e 100 stile libero. Nei 100 rana Chiara Costagli (2006) si è conquistata la finalissima, vincendo con un crono (1’18’’) molto vicino al pass per i nazionali FIN di Roma. Il terzo titolo italiano per i gialloneri lo ha portato a casa Eva Tognazzi (Esordienti A) nei 100 rana, nuotando al passo di 1’25’’; nei 200 misti della categoria Senior ha vinto l’oro Valeria Mataloni che ha migliorato il suo precedente limite personale.Altri podi sono arrivati da Giacomo Gasperini, bronzo nei 50 stile libero della categoria Ragazzi e Giacomo Ceccarelli, ottimo secondo sempre nei 50 stile (25’’47). Chiara Costagli ha ottenuto la medaglia d’argento nei 200 misti, seguita da Francesca D’Avanzo (bronzo); nella stessa gara c’è stata la bella prestazione di Petra Ballini (2008) che ha stampato 2’46’’, prendendosi un secondo posto inatteso visto che è stata la più giovane del podio Esordienti A. L’ultimo alloro nei 200 misti l’ha preso Alessio Luongo con il suo terzo posto.Nelle finali del sabato pomeriggio ha brillato anche Arianna Sparvieri, argento nella categoria Ragazzi nei 200 stile libero, mentre la compagna Silvia Belli ha preso lo stesso colore della medaglia nei suoi 100 farfalla. Valeria Mataloni ha conquistato un bronzo nella finale dei 100 rana.Alla fine di quattro giorni intensi di gare la Virtus Buonconvento ha conquistato il decimo posto assoluto nella classifica nazionale Libertas che costituisce un buon risultato, considerando che per la società senese si è trattato di un vero e proprio esordio nell’ambito di questa manifestazione giunta alla 65esima edizione.La Virtus era presente anche ai Campionati Italiani Master dove ha ottenuto un podio nazionale grazie a Francesco Polini (M30), nuotatore in grado di fare prestazioni di ottimo livello nelle gare a rana.