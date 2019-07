Cus Siena Judo, Yuri Ferretti ai Mondiali di Judo kata in Corea

La Federazione Italiana di Judo (Fijkam) ha reso note nei giorni scorsi le convocazioni per il Campionato del Mondo di Judo Kata 2019, che si svolgerà a Chungju, Corea del Sud, il 4 e 5 settembre.Tra le sei coppie che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali è stato convocato il senese Yuri Ferretti del Cus Siena Judo nella specialità di kime no kata, assieme ad Andrea Giani Contini. Una notizia importante considerato anche il fatto che per la prima volta, nella storia del Cus Siena un senese parteciperà ad un Campionato del mondo di Judo Kata.Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini faranno quindi parte della rappresentativa italiana della Fijkam dopo un anno in cui l’affiatata coppia ha vinto tutte le gare di Gran Prix conquistando così la vetta del ranking italiano in brevissimo tempo.Ora il momento del confronto a livello mondiale pronti, orgogliosi e fortemente motivati, come da loro stessi dichiarato, a rappresentare il nostro tricolore sfidando le coppie più forti al mondo della loro specialità.Il kata non è una disciplina a sé stante ma parte integrante del Judo differenziandosi dai tradizionali combattimenti per la sua natura prettamente tecnica. Il termine kata infatti può essere tradotto in italiano come “forma” e consiste nell’esecuzione di una sequenza prefissata di tecniche. La bravura del judoka che studia i kata è quella di esprimere al meglio i principi su cui si basano le singole tecniche.Ad incrementare l’entusiasmo è la notizia che il Campionato del Mondo verrà disputato all’interno di una più ampia manifestazione voluta dal Ministro dello Sport coreano, nonché membro del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), la manifestazione si chiama: 2019 Chungju World Martial Art Masterships cioè una sorta di Olimpiadi delle arti marziali alle quali parteciperanno oltre 40 nazioni in 20 discipline differenti.In attesa del Campionato le Mondo a settembre i due judoka, Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini, parteciperanno al Campionato Europeo il 20 di luglio a Las Palmas, Gran Canaria, insieme ad altri due senesi, Luca Cavecchia e Omar Pasquinuzzi, sempre nella specialità di Kime no kata.