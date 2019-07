Circolo Tennis Siena sconfitto a Livorno nella finale di serie D1 femminile

Finale di serie D1 femminile sfortunata per le ragazze del Circolo Tennis Siena, sconfitte nel doppio di spareggio in trasferta alla Coop Livorno.La giornata é iniziata con la vittoria della mMaestra di Vico Alto Martina Caciotti, dominante sulla 2.6 Casucci (62 62 lo score). Dopo una breve interruzione per maltempo l'incontro è quindi proseguito indoor, e nel secondo singolare la senese Costanza Federici nulla ha potuto contro la 3.1 Nassi, mentre il doppio decisivo ha visto le singolariste labroniche opposte a Caciotti e Gaia Tanganelli.Il duo livornese ha prevalso 62 64, ponendo fine all'interminabile campionato di D1.L'anno prossimo, comunque, le portacolori del Circolo Tennis Siena si cimenteranno in serie C, raggiunta già da due domeniche con l'ingresso nelle prime otto squadre toscane, obiettivo brillantemente conseguito dalle nostre Federica Grazioso, Martina Caciotti, Costanza Federici e Gaia Tanganelli.Il tutto dopo la disputa del campionato di serie A1, con inizio il prossimo ottobre, che vedrà impegnate le ragazze di Vico Alto con gli altri 7 migliori club italiani.