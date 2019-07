MotoGP Germania, Pramac Racing: bel sesto posto di Jack Miller che va in vacanza come primo Independent rider - FOTOGALLERY

Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring

Al termine di una gara intensa e ricca di azione, nel Gran Premio di Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring, Jack Miller sulla Ducati dell'Alma Pramac Racing conquista un sesto posto importante che gli consente di tornare in testa alla classifica degli Independent rider. Pecco Bagnaia parte bene ma all’ottavo giro commette un errore uscendo di pista ed è costretto a chiudere la gara al 17° posto.Miller parte alla grande dalla quinta posizione e dopo la prima curva è già terzo. Fino al 10° giro lotta con Rins e Crutchlow poi viene superato da Petrucci e Dovizioso. Il passo dell’australiano è comunque positivo e gli consente di stare con il gruppo. Al 25° attacca e supera Petrucci per la quinta posizione chiudendo poi con un prezioso sesto posto.Pecco parte dalla diciassettesima posizione e al sesto giro attacca Nakagami poi finisce sulla ghiaia e non può far altro che portare a termine la sua gara in 17ª posizione.La gara ha visto la vittoria di Marquez su Honda, davanti a Viñales su Yamaha e Crutchlow su Honda."E’ stato un week end molto particolare. Ho dovuto saltare le FP2 per il crash in FP1 e le mie condizioni fisiche non erano al massimo. Le prove del sabato sono state positive e anche nel warm up c’era fiducia. Non mi aspettavo di faticare così tanto in gara. Non vedo l’ora di essere a Brno.""Per essere onesto pensavo di poter fare meglio. Avevo il passo per attaccare le due Ducati ufficiali all’ultimo giro ma alla fine ho preferito non commettere errori e portare a casa punti importanti che permettono di andare in vacanza come primo Independent rider."