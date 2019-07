I risultati dell’Uisp Atletica Siena nei primi meeting estivi

Tommaso Bruni al personale nei 400m. Bronzo per la staffetta 4x100 maschile ai Campionati toscani. Fabrizio Finetti campione italiano master M55 nel triplo



Ricco periodo di competizioni per l’Uisp Atletica Siena con la partecipazione a vari meeting estivi e la coda degli ultimi campionati federali.



In Emilia, al Meeting Città di Fiorano, si sono messi in mostra i velocisti allenati da Cristina Fornacelli, in particolare il diciannovenne Tommaso Bruni, che, tornato dopo un anno sui 400m, ha abbassato il personale scendendo per la prima volta sotto i cinquantadue secondi: 51”70 (nono in una gara dagli ottimi contenuti tecnici).



Sulla sua scia si è migliorato anche lo junior Antonio Santaniello, 53”89; mentre nei 100m Simon Pietro Delprato ha corso in 11”36 (+0.8) per giungere quinto, seguito al sedicesimo posto dal diciassettenne Pietro Lenzi in 12”00 (-0.6).



A Roma, al “Paolo Rosi” dell’Acqua Acetosa, meeting del circuito estivo capitolino, si è rivista in gara la vicecampionessa italiana di eptathlon allieve Emma Sarri che ha vinto il salto in lungo con 5.30m, miglior salto in carriera purtroppo non valido a fini statistici a causa dell’assenza della rilevazione anemometrica. A far corollario a questo successo, anche il primo posto di Linda Moscatelli nei 400hs conclusi in 1’05”93, il terzo posto tra le under 16 della cadetta Giada Bernardi nei 300hs (47”34, primato personale), e ancora Tommaso Bruni nei 200, 22”77 (+0.2), quinto.



Disputati a Firenze i Campionati toscani di prove multiple per le categorie cadetti con in evidenza Giada Bernardi, allenata da Giulio De Michele, sesta nell’esathlon; a livello maschile, undicesimo Andrea Ceccherini e ventiseiesimo Pietro Sanarica.



A Livorno, Meeting del Gran Prix Fidaltoscana valido anche per l'assegnazione dei titoli toscani delle staffette 4x100, conquistano il bronzo i velocisti biancorossoneri - Jacopo Dringoli, Simon Pietro Delprato, Tommaso Bruni, Claudio Facchielli - chiudendo in un ottimo crono, 42"98; nei 100hs vittoria per Federica Renzi in 14"65 (+1.0).



A Campi Bisenzio sono state invece assegnate le maglie tricolori master, categorie al di sopra dei trentacinque anni. Tra gli M55, ovvero la fascia d'età tra i 55 e i 60 anni, nuovo successo di Fabrizio Finetti, valente atleta a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, tornato negli ultimi tempi in pedana per sfidare i pari età. Per Finetti vittoria nel triplo con un ottimo 11.81m (-0.3).