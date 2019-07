Pattinaggio artistico Mens Sana, ottimi risultati stagionali

Ben sette atlete mensanine ai Campionati italiani

Ottimi risultati stazionali della sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871. A conclusione dei campionati Italiani Fisr, che hanno visto la partecipazione di molte atlete mensanine, il bilancio è infatti più che positivo. Dopo aver disputato ottime prove ai Campionati regionali di specialità, che si sono svolti nei mesi di aprile e maggio, ben sette ragazze biancoverdi sono infatti riuscite a guadagnarsi il pass per la gara più importante della stagione sportiva: Flaiva Flavia, Diletta Corsini, Giulia Gennai, Rebecca Mariotti, Camilla Ortalli, Sofia Pianigiani e Matilde Rosini, da sempre allenate dal direttore tecnico Antonella Franchi, hanno partecipato ai Campionati italiani che si sono svolti a fine maggio a Bologna per gli esercizi obbligatori e a giugno a Ponte di Legno per gli esercizi liberi. Il loro numero ha rapparesentato già un grande successo, dato che si classificano per gli italiani soltanto i primissimi atleti dei regionali per ogni categoria.Partendo dalla specialità obbligatori vanno menzionate le ottime prove nella categoria Cadetti di Giulia Gennai (che per pochi decimi non rientra tra le prime dieci in Italia) e di Diletta Corsini (ventiseiesima alla sua prima esperienza in un Campionato Italiano Fisr) e nella categoria Juniores di Sofia Pianigiani, che si piazza undicesima. Ottime poi le prestazioni delle due atlete della categoria assoluta: nella categoria Seniores infatti Matilde Rosini si classifica al sesto posto e Rebecca Mariotti (al primo anno di categoria) giunge ottava, entrambe perciò nelle top ten. Infine Camilla Ortalli nella categoria divisione Nazionale A si classifica quattordicesima su poco meno di quaranta partecipanti partecipanti.Molte buone anche le prove delle tre atlete che hanno gareggiato a Ponte di Legno negli esercizi liberi con il nuovo regolamento del rollart. Diletta Corsini (categoria Cadetti), al primo anno di partecipazione ad un Campionato assoluto, sfiora per poco la finale; Flavia Bisconti (categoria Jeunesse) riesce con un’ottima prova nel programma lungo a classificarsi tra le prima venti d’Italia; Sofia Pianigiani (caegoria. Juniores) con due prove senza sbavature sfiora la top 20, in una categoria in cui gli elementi tecnici e artistici raggiungono veramente livelli altissimi. Piena soddisfazione, perciò, da parte di tutta la dirigenza biancoverde e anche ottime speranze per il prossimo anno sportivo in cui le giovani atlete potranno sicuramente ancora crescere e migliorarsi.