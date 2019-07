L'Olimpia Colle Pallanuoto ancora protagonista: Andrea Iacoponi convocato nella Rappresentativa Toscana

L'Olimpia Colle val d'Elsa, conosciuta e consolidata nella storia del nuoto in Toscana, da non molti anni ha intrapreso l'attività della pallanuoto: avviata da Alessandro Di Bartolo nel 2005 e poi sviluppata dai molti giovani intraprendenti e appassionati che l'Olimpia Colle può vantare.



Oggi l'Olimpia Colle Pallanuoto è fiera dei numerosi risultati ottenuti in tutte le categorie, destando l'attenzione di tecnici e preparatori di alto livello sui propri atleti che nei campionati e tornei intrapresi dimostrano sempre preparazione atletica, capacità e buon gioco.



Molti di loro infatti, in questi ultimi anni, hanno meritato di essere convocati a rappresentare la Toscana nei vari prestigiosi tornei che si svolgono durante l'anno.



Questa è stata la volta di Andrea Iacoponi, classe 2006: ragazzo grintoso e determinato impegnato nel ruolo di capitano nella squadra Under 13 dell'Olimpia Colle, ma utile anche nella categoria superiore dove spesso si è distinto.



Quindi mister Antonio Rugi, tecnico pratese noto per la sua esperienza , lo ha voluto nella rosa dei giocatori toscani 2006/2007 per rappresentare la regione al Torneo Internazionale di Pallanuoto Città di Cascina, lasciando intendere di voler contare sul giovane Iacoponi anche in occasioni future.



La società Olimpia Colle Pallanuoto si complimenta con Andrea Iacoponi e invita lui e tutti i propri atleti a proseguire con la passione e l'impegno sino ad oggi dimostrato.