Merdaglia d'argento ai Campionati italiani di danza sportiva per le atlete dell'Odissea 2001 di Belforte

Grande soddisfazione per le cinque allieve della scuola A.S.D. Odissea 2001 di Belforte (Radicondoli) che si sono qualificate seconde ai Campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva in corso a Rimini fino al 14 luglio.Si chiamano Luisa Bezzini, Manuela Bravi, Elvira Melis, Giulia Signorini e Gaia Puleo, hanno tra i 15 e i 18 anni e sabato 6 luglio, con la loro bravura e la loro determinazione, hanno conquistato questa importante posizione sul podio nella categoria Coreographic Dance over 16 con la coreografia con la quale avevano vinto i campionati regionali a Prato.A settembre le giovani atlete riprenderanno la preparazione per il prossimo campionato dove le attende una nuova sfida: puntare al gradino più alto del podio!