Alessio Albertella, senese di 9 anni, vince ai campionati italiani di break dance di Rimini

Successo di un giovanissimo senese ai campionati italiani di break dance che si sono svolti al teatro Underground di Rimini organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.Alessio Albertella, in arte Bboy Alex, 9 anni di Siena, si è classificato al primo posto nella categoria Solo 8/11, classe C.Alessio è allenato da Maurizio Virgo, in arte Bboy Mizio, della scuola Spazio Libero Siena, e ha partecipato al Campionato Fids per la scuola MG di Siena, vincendo al debutto in una competizione di così alto livello nazionale.