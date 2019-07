Synergie Italia nuovo official sponsor di Pramac Racing nella stagione 2019 di MotoGP che tornerà in scena a Brno dopo la pausa estiva

Synergie Italia si occupa di risorse umane ed ha iniziato la sua attività nel 1999

Pramac Racing annuncia il raggiungimento dell’accordo con Synergie Italia che sarà official sponsor del team nella stagione 2019 di MotoGP. Synergie Italia si occupa di risorse umane ed ha iniziato la sua attività nel 1999, in seguito all’approvazione della legge Treu. Festeggia i vent’anni di attività ed è cresciuta mantenendo la sede centrale a Torino e operando su tutto il territorio nazionale grazie ad una rete capillare di oltre 100 filiali. Il gruppo francese Synergie è il quinto gruppo europeo del settore, quotato alla Borsa di Parigi, mentre Synergie Italia è al settimo posto tra le agenzie per il lavoro.Giuseppe Garesio (Amministratore delegato Synergie Italia) “Amiamo lo sport e lo dimostriamo sostenendo diversi progetti sportivi. Per noi si tratta di un esordio nel mondo del Motorsport ed in particolare nella MotoGP. Siamo molto contenti di sostenere per il Campionato 2019 l’avventura del Team Pramac Racing, con cui condividiamo i valori dell’innovazione, del dinamismo, degli obiettivi ambiziosi da raggiungere con il lavoro di squadra!”.Francesco Guidotti (Team Manager Pramac Racing) “Sappiamo quanto sia importante il fattore umano in un mondo così tecnologico come quello di MotoGP. Per questo è un privilegio poter accogliere nel nostro team uno sponsor come Synergie Italia con la certezza che la loro grande esperienza nel settore delle risorse umane possa essere anche per noi un plus significativo”.