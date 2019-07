Il Triathlon accende la sfida al lago di Chiusi: trionfo di Terranova e Monacchini - FOTO

Il prossimo anno si assegnerà il titolo nazionale

Grande spettacolo al lago di Chiusi dove è andata in scena la settima edizione del Triathlon del Lago di Chiusi, gara valevole per il campionato regionale e il campionato provinciale F.I.TRI. L’evento, come ogni anno, è stato organizzato dall’associazione Il Gregge Ribelle in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il patrocinio del Comune di Chiusi.In campo maschile, l’edizione 2019, ha visto trionfare Alessandro Terranova (1 ora 11 minuti e 29 secondi) su Fabio Guidelli (secondo con q ora 14 minuti e 17 secondi) e Gabriele Torrini (1 ora 14 minuti 42 secondi). In campo femminile la più rapida è stata Elisa Monacchini (1 ora 18 minuti 56 secondi) che ha preceduto la nuotatrice olimpica Chiara Masini Luccetti (1 ora 21 minuti 11 secondi) e Federica Nizzola (1 ora 39 minuti 5 secondi). Gli atleti, entrati in acqua intorno alle 11.30, hanno percorso 750 metri di nuoto, 22 km di bici, toccando il centro storico della cittadina etrusca, ma anche l’agglomerato urbano dello Scalo e 5 km di corsa lungo il sentiero della bonifica.“Complimenti a tutti gli atleti e atlete che hanno partecipato – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore allo sport Sara Marchini – ogni anno il triathlon del lago di Chiusi trasmette forti emozioni, che sono ben visibili negli occhi sia dei vincitori sia del pubblico che assiste. Non possiamo che ringraziare l’associazione Gregge Ribelle e gli uomini e le donne del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per aver, ancora una volta, scelto il nostro lago e il nostro territorio per l’organizzazione di questa gara, che è diventa una delle manifestazioni sportive più attese della nostra estate. Non vediamo l’ora di vivere l’edizione del prossimo anno dove, possiamo già annunciare, sarà assegnato il titolo nazionale. Ancora una volta complimenti a tutti gli atleti e a tutti gli organizzatori perché dimostrano una grande passione e determinazione.”A rendere unico il Triathlon del Lago di Chiusi le caratteristiche del campo gara, che lo rendono al tempo stesso molto impegnativo e suggestivo per la bellezza dei luoghi attraversati; come sottolineato da molti atleti una volta alzate le braccia al cielo nel momento dell’arrivo.