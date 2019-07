Ginnastica artistica, Mens Sana Siena fra le protagoniste ai nazionali

Decimo posto di squadra delle allieve Cappelli, Fantini e Romi

Buoni risultati della sezione ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana 1871, impegnata nelle scorse settimane nei campionati nazionali Fgi Silver a Rimini. Le giovani atlete, accompagnate da Sara Fattorini e Chiara Cernuto, si sono distinte in una competizione di livello nazionale e che ha visto una grande partecipazione. Da sottolineare soprattutto il decimo posto ottenuto dalla squadra Lb3 Allieve, composta da Aurora Cappelli, Caterina Fantini e Arianna Romi.“Consdiderati i numeri dei partecipanti – commenta l’istruttrice Sara Fattorini - siamo molto soddisfatte degli obiettivi raggiunti. Sicuramente possiamo migliorare ancora. Mi auguro che questi risultati servano da stimolo per cercare di raggiungerne altri ancora più prestigiosi. Da parte nostra ci sarà l’impegno di cercare la competizione migliore per ogni ragazza in modo da poter aumentare le probabilità di ottimi piazzamenti. A prescindere dai risultati raggiunti, mi sento di dire che è stata una trasferta impegnativa ma importante che ha visto la partecipazione di molte nostre ginnaste, supportate dalle loro famiglie e da tutto lo staff della sezione. Sono momenti fondamentali non solo a livello sportivo ma anche di socializzazione, utile per la creazione di un gruppo solido. Mi ritengo estremamente soddisfatta di tutta la trasferta pur consapevole che c’è molto da lavorare per rendere tutto ancora più proficuo sotto tutti i punti di vista”.I risultati. Questi i risultati ottenuti. Berlese, Vecchiato, Garzella, Pennone: 137 posto nazionale, Squadra 1 LA3 Allieve. Sara Palmieri: 135 posto nazionale, Individuale LA3 A2. Greta Pennone: 144 posto nazionale, Individuale LA3 A2. Claudia Sestini: 157 posto nazionale Individuale, LA3 A2. Adele Berlese: 51 posto nazionale Individuale LB3 A2. Elizabeth Vecchiato 24 posto nazionale, Individuale LB3 A4. Caterina Fantini: 24 posto nazionale, Individuale LB A3. Aurora Cappelli: 34 posto nazionale, Individuale LB A3. Arianna Romi: 74 posto nazionale Individuale LB A2. Fè, Lunghetti, Nocciarelli, Palmieri, Sestini: 115 posto nazionale, Squadra 2 LA3 Allieve. Cappelli, Fantini, Romi: 10 posto nazionale, Squadra LB3 Allieve. Margherita Nocciarelli: 108 posto nazionale, Individuale LA3 A3. Bartolini, Borghi, Grandi, Marchetti, Burroni: 35 posto nazionale, Squadra LC Jr/Sr. Vittoria Burroni: 28 posto nazionale, Individuale LC Jr1. Matilde Borghi: 35 posto nazionale, Individuale LC Jr1. Flavia Carapelli: 35 posto nazionale, Individuale LA3 Jr3. Giulia Zanotti 32 posto nazionale, Individuale LA3 Sr1. Elisa Casamonti: 45 posto nazionale, Individuale LB Sr1. Chiara Cernuto: 18 posto nazionale individuale LB3 Sr2.