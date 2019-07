Grandi successi per la Virtus Buonconvento alle Finali regionali estive di nuoto

Le finali estive di nuoto hanno sorriso alla Virtus Buonconvento che si è portata a casa un bottino di 14 medaglie (3 ori, 7 argenti, 4 bronzi), confermando abbondantemente il primato tra le squadre della provincia di Siena.



Il primo turno di gare era partito subito bene con i 200 misti, competizione in cui Caterina Ceccarelli (Juniores) ha centrato la vittoria, staccando nettamente le avversarie e nuotando in 2’22’’8; nella stessa gara c’è stato l’argento e il buon crono di Valeri Mataloni (seniores); Chiara Costagli ha invece preso il bronzo nella categoria Ragazzi, sfiorando il pass cronometrico per i nazionali di Roma. Ma il vero capolavoro l’ha realizzato Arianna Sparvieri nei 1500 stile libero, la gara più lunga del nuoto in vasca: la giovanissima atleta giallonera (classe 2006) si è migliorata di ben 38 secondi, raggiungendo un meritato bronzo toscano con il crono di 18 minuti e 14 secondi (ventesima prestazione di categoria in Italia). Nella gara in mare a Piombino la Sparvieri si è poi confermata, conquistando il titolo regionale di nuoto in acque libere sulla distanza di 2,6 km.



Nel secondo giorno delle finali si è visto l’argento di Valeria Mataloni nei 100 rana, mentre nei 50 stile libero Caterina Ceccarelli non ha ammesso repliche, fermando il cronometro a 26’’9 primo tempo della sua categoria. Sempre nei 50 stile libero è stata Viola Petrini (già qualificata per i nazionali estivi) a conquistare una bella medaglia d’argento. Nel turno successivo di gare è arrivato l’oro di Valeria Mataloni nei 50 rana e il bronzo di Caterina Ceccarelli nei 100 dorso; nella staffetta 4x100 stile libero c’è stata la prestazione delle ragazze che hanno conquistato un argento incredibile, dietro alla Florentia, con le frazioni di Costagli, Sparvieri, Belli e Petrini. Le quattro hanno realizzato il crono di 4’06’’ con l’ultima frazione di Petrini in 59’’8; il risultato fa volare la staffetta Virtus ai campionati italiani di Roma con un time di ingresso tra i primi 10 in Italia della categoria.



Nel penultimo turno di gare è toccato nuovamente a Caterina Ceccarelli tenere alti i colori gialloneri, conquistando la sua ennesima medaglia regionale (argento) nei 100 stile libero, nuotati in 58’’3, mentre Valeria Mataloni ha ottenuto altri due podi nei 200 farfalla e 400 misti. Proprio nei 400 misti ha gareggiato anche Chiara Costagli che ha raggiunto la medaglia d’argento toscana e il pass per Roma, puntando su un’ultima frazione a stile libero da 1’06’’.



Nella classifica toscana a punti della categoria Ragazzi la Virtus Buonconvento si è ritrovata in quinta posizione, subito alle spalle di Firenze, Livorno e Prato, un piazzamento lusinghiero, considerando anche la netta differenza del numero degli atleti tra le società della Toscana.



Adesso manca l’ultimo atto della stagione agonistica, i Campionati Italiani Estivi che si terranno al Foro Italico; ai blocchi di partenza ci saranno anche i colori gialloneri, grazie a Caterina Ceccarelli, Chiara Costagli, Viola Petrini e Arianna Sparvieri, oltre alle staffette. Dopo i nazionali (nella prima settimana di agosto) gli atleti Virtus avranno circa 3 settimane di meritato riposo per poi ricominciare dal ritiro di Folgaria già fissato per il 1° di settembre.