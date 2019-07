4Â° Raduno Internazionale Bimota Classic Parts

Il 4° Raduno Internazionale Bimota Classic Parts si svolgerà per 2 giorni, tra sabato 7 settembre e domenica 8 settembre. Quest’anno l'evento più atteso da tutti gli appassionati del marchio Bimota avrà luogo presso la nuova sede del Bimota Classic Parts (situata a Chiusi, provincia di Siena, in via della Fontina 27).Dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni, il titolare del Bimota Classic Parts, il designer Paolo Girotti, ha deciso di organizzare per tutti i bimotisti un weekend ancora più entusiasmante, suggestivo e coinvolgente. Infatti, la novità assoluta di questa edizione è un autentico full di assi formato da: tour in moto, visite guidate, eventi conviviali e immersioni a 360° nella storia del brand Bimota.Il titolare del Bimota Classic Parts e i suoi numerosi collaboratori, durante il weekend, faranno immergere il visitatore nella storia del glorioso marchio organizzando un percorso di visita della nuova sede del Bimota Classic Parts (con più di 1200 mq oltre al magazzino storico); ricreando un viaggio nel fascino motoristico delle moto Bimota nel nuovo showroom per vivere in prima persona questo sogno italiano nato nella factory riminese quasi 50 anni fa.Saranno presenti mostre fotografiche, proiezioni di cortometraggi delle gare più avvincenti rese indimenticabili da grandissimi piloti come Falappa, Tardozzi e Virginio Ferrari. Previste in esposizione oltre 40 moto Bimota, alcune plurivittoriose e dall'importante palmares. Verrà allestito, inoltre, un set fotografico per immortalare i partecipanti insieme alle proprie moto.La serata di sabato 7 settembre vedrà protagonista quello che si è rivelato in questi anni non solo un happening ma un vero momento celebrativo di scambio e di condivisione di un’autentica passione: la cena in un ristorante situato nelle immediate vicinanze della sede del Bimota Classic Parts.Il programma di domenica 8 settembre prevede un ricco ventaglio di tour, da effettuare in sella alla propria moto, mediante i quali sarà possibile cogliere le caratteristiche storico/paesaggistiche del territorio e apprezzare il fascino di percorsi unici nel loro genere. In conclusione sosta, quasi obbligatoria, in uno dei ristoranti con la veduta più emozionante dei dintorni.Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile rilassarsi presso le molteplici strutture ricettive presenti sul territorio. Infatti, svariate saranno le convenzioni con agriturismi, alberghi e B&B della zona per soddisfare tutte le tipologie di pernottamento.Quest’anno, vista l’importanza dell’evento, fin da subito hanno confermato la loro presenza alcuni piloti (ma anche team manager e meccanici) che hanno gareggiato con moto Bimota negli anni gloriosi del marchio e i membri dei principali Bimota Club internazionali (tutti con la propria Bimota preferita al seguito).A tutti i partecipanti verrà consegnato un esclusivo pacchetto di benvenuto BCP: con attestato di partecipazione (da incorniciare e conservare con orgoglio) e gadget vari della esclusiva gamma Bimota Classic Parts.Tutte le iniziative sono facoltative, ma dovranno essere prenotate con relativa conferma dei giorni ai quali si desidera partecipare, per definire i vari gruppi e consentire l’ottimizzazione degli spostamenti/tour. Per maggiori informazioni e programmare la partecipazione alle varie attività contattare: bimotaclassicparts@gmail.com - +39 (0)57821986 - +39 3343686888 - Link: www.bimotaclassicparts.com