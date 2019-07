Siena presente alle finali nazionali di nuoto in vasca lunga con Anna Pullano

Altro importante risultato nella stagione in corso per la società Siena Nuoto. L'atleta Anna Pullano ha ottenuto il pass diretto per la qualificazione individuale nelle gare 50 e 100 rana, alle Finali Nazionali Giovanili FIN in vasca lunga in programma al Foro Italico a Roma dall'1 al 4 agosto.



"Alla portacolori della nostra città va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società."