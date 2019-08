Sei rappresentanti della Polisportiva Mens Sana agli Europei di pattinaggio corsa

Diramate le convocazioni dal Ct della Nazionale Massimiliano Presti: biancoverdi ancora protagonisti



Sono sei i rappresentanti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana convocarti per i prossimi campionati europei, in programma a Pamplona, in Spagna, dal 26 agosto al 1 settembre. Il commissario tecnico della Nazionale Italiano Massimiliano Presti ha infatti chiamato i biancoverdi Duccio Marsili, Giuseppe Bramante, Giorgia Bormida (categoria Senior), Omero Tafi (Junior) e Camilla Passaponti (Allievi) e il fisioterapista Jacopo Boldrini. I sei biancoverdi faranno dunque parte della comitiva che rappresenterà l’Italia sul palcoscenico continentale. Ancora una volta la Polisportiva Mens Sana 1871 al centro del movimento nazionale del pattinaggio corsa.



"Dopo i successi dei campionati mondiali - dicono il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone e il direttore sportivo Gianluca Marzucchi -, ancora una volta il pattinaggio biancoverde può vantare una numerosissima rappresentativa di atleti chiamati in vista dei campionati europei. Complimenti a loro, al Direttore Tecnico Laura Perinti, a Jacopo Boldrini, chiamato nello staff come fisioterapista e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale del pattinaggio corsa mensanino. Un ulteriore segnale del lavoro svolto da tutta la società e da tutta la sezione, come sempre coadiuvata dal direttore Luca Cherubini e supportata dalla collaborazione delle famiglie".