Siena ospiterà la ''Giornata Paralimpica Regionale''

Sarà Siena a ospitare la “Giornata Paralimpica Regionale” in programma il prossimo 10 ottobre. La Giunta comunale ha approvato, su iniziativa dell’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli, la proposta del Comitato Italiano Paralimpico per co-organizzare l’evento sportivo, e concesso l’uso della Fortezza Medicea per la realizzazione dell’appuntamento.



"Si tratta di una manifestazione che ogni anno attrae migliaia di persone – commenta l’assessore Silvia Buzzichelli – e che rientra a pieno titolo nella nostra visione dello sport, ovvero di un importante veicolo per la promozione sociale. Come amministrazione siamo infatti convinti che l’attività sportiva debba essere davvero senza barriere, per questo abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta del Comitato Paralimpico su cui vogliamo coinvolgere le scuole e le associazioni del territorio".