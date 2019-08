Ad Abbadia San Salvatore il raduno delle squadre nazionali under 20 di sci di fondo

Gli atleti della nazionale italiana under 20 di sci di fondo si alleneranno e si prepareranno per una settimana in provincia di Siena. Dal 22 al 29 settembre, infatti, un gruppo delle squadre maschile e femminile saranno ad Abbadia San Salvatore per un raduno atletico in vista della prossima stagione agonistica.I convocati per il raduno saranno accompagnati da un team di tecnici federali tra cui Pietro Piller Cottrer, responsabile squadre del settore giovanile della nazionale di sci di fondo. Ci sarà anche un allenatore toscano, per affiancare e guidare il gruppo anche in montagna. Oltre alla preparazione con skiroll, i giovani atleti saranno infatti anche portati in quota, sul Monte Amiata.“Una grande soddisfazione - dichiara il presidente del Comitato Appennino Toscano FISI, Francesco Contorni - che la Toscana sia stata scelta per il raduno degli atleti delle squadre nazionali di fondo. In questo senso, possiamo pensare in futuro alla creazione di un Centro federale in Toscana per gli allenamenti a secco. Tra l’altro, sempre ad Abbadia in quei giorni, dal 20 al 22 settembre ci sarà anche un raduno atletico riservato alle categorie Children e Aspiranti: un’occasione per i giovani toscani di incontrare i ‘colleghi’ che sono entrati nelle squadre giovanili italiane e che, con tutta probabilità, vedremo alle prossime Olimpiadi a Cortina”.