La Boxe Siena Mens Sana inaugura la nuova stagione

Tante le attività proposte dalla scuola pugilistica senese

E’ tempo di rimettersi i guantoni. Dopo la consueta pausa estiva la Boxe Siena Mens Sana è pronta ad inaugurare la stagione sportiva 2019/2020. Da lunedì 2 settembre la società pugilistica senese riapre le porte della palestra a tutti gli appassionati e ai curiosi dei segreti della “nobile arte” del pugilato. Il maestro David Borgogni ed il suo staff si apprestano a ricominciare con il consueto entusiasmo l’intensa attività di preparazione atletica e tecnica dei suoi atleti in vista di una stagione come sempre densa di impegni.Sono tre le sezioni attivate: la sezione agonisti con i pugili professionisti e dilettanti (pugilato olimpico), la sezione amatoriale e la sezione pugilistica giovanile. Come la scorsa stagione, saranno due le palestre a disposizione della Boxe Siena Mens Sana, entrambe all’interno del complesso della Polisportiva Mens Sana: la palestra Puggelli per gli agonisti e gli amatori e la palestra Pesciolini per la sezione giovanile (6-13 anni).La presenza dei corsi di educazione pugilistica giovanile confermano il grande interesse della Boxe Siena Mens Sana verso l’insegnamento della nobile arte ai giovani in età scolare. Le attività educative sono state attivate in linea con quanto pianificato dal Coni e progettato assieme alla Federazione Pugilistica Italiana in materia di avviamento giovanile al pugilato, nell’intento di sensibilizzare i ragazzi riguardo ai reali valori incarnati dalla disciplina. L’attività formativa (Criterium giovanile) si rivolge agli studenti delle elementari (da 6 a 10 anni, categoria Cuccioli e Cangurini) e a quelli delle medie (11-13 anni, categoria Canguri ed Allievi). L’ottica è quella di favorire e sviluppare aspetti centrali nel cammino di crescita, come la conoscenza di sé e della propria aggressività, il rafforzamento dell’autocontrollo e della propria autostima.Accanto a quella dei campioni che si faranno, ricomincerà anche la preparazione atletica di chi campione ha dimostrato di esserlo sul ring prima come dilettante e poi come Pro. Stiamo parlando di Simone Bicchi, pugile senese che è approdato nel mondo del professionismo dopo 10 anni di pugilato agonistico trascorsi sotto la direzione tecnica del maestro FPI Borgogni. Motivato dal brillante esordio vincente contro Emanuele Zagatti, lo scorso 1 giugno in un PalaGiannelli gremito e forte della preziosa collaborazione con la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, Bicchi è pronto ad un’altra stagione di sfide sul quadrato.Sempre per quanto riguarda il mondo dell’agonismo la stagione sportiva della Boxe Siena Mens Sana sarà come di consueto ricca d’impegni anche sul fronte del pugilato dilettantistico nelle categorie prima, seconda e terza serie Senior, Elite, Junior e Youth. Dal 2 settembre sarà attiva anche la sezione amatori Boxe Siena, grazie alla quale gli appassionati e i neofiti avranno la possibilità di imparare le basi tecniche della disciplina con l’opportunità di allenarsi fianco a fianco con i pugili agonisti.Ecco di seguito gli orari, i giorni e le location delle sessioni di allenamento: Bambini dai 6 ai 13 anni: lunedì e venerdì dalle 19 alle 20 alla palestra Puggelli; mercoledì dalle 19 alle 20 presso la palestra Pesciolini. Agonisti: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 19 alle 21 e martedì-giovedì dalle 20 alle 21 presso la palestra Puggelli. Amatori: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 19 alle 20 palestra Puggelli.