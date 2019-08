Coppa del Chianti Classico, 30 giorni alla 40Âª edizione della gara di velocitÃ  in salita per auto storiche

Trenta giorni alla Coppa del Chianti Classico che giunge all’importante traguardo della 40ª edizione e dà appuntamento per il 29 settembre sulla SR 222 Chiantigiana dal Molino di Quercegrossa a Castellina in Chianti.Un percorso di gara di 8 km che si snoda nello splendido scenario delle colline senesi del Chianti tra le vigne e gli olivi che hanno reso famoso questo paesaggio in tutto il mondo. Quindi una unione tra un percorso tra i più impegnativi e selettivi del calendario delle gare in salita per auto storiche e un affascinate scenario che hanno permesso negli anni un crescendo di interesse e di partecipazione che ha portato la gara ad essere il più importante evento per la velocità in salita per auto storiche in Europa.La confermata validità per il FIA Historic Hill Climb Championship, per il FIA HHC Nations Cup, per il Campionato Italiano Velocità salita Autostoriche, per lo Challenge Salita Piloti Autostoriche e per il Trofeo Toscano Velocità Montagna fanno di questa cronoscalata un appuntamento da non mancare per i piloti che verso la fine di una intensa stagione agonistica cercano di coronare nella gara in Terra di Siena la vittoria nella Classe, nel Raggruppamento, nel Campionato o comunque di salire sul gradino più alto del podio per iscrivere il proprio nome tra i vincitori nella Coppa del Chianti Classico.Per la parte tecnica prosegue la preparazione della competizione e logistica e percorso saranno al meglio per garantire funzionalità e sicurezza nella competizione. Un percorso di 8 chilometri immutato nella sua conformazione e con piccoli ma importanti interventi tesi sempre ad un miglioramento della sicurezza di gara.Un programma che venerdì 27 prevede le verifiche sportive e tecniche con inizio alle ore 14,30 sino alle 19, per proseguire sabato 28 dalle 8,00 alle 9,30. Le verifiche sia sportive che tecniche si svolgeranno nei piazzali e nei locali dell’ex Molino Niccolai a Castellina in Chianti. Le prove ufficiali vedranno lo svolgimento di due manches e la prima avrà inizio alle ore 12,00 di sabato con la classica partenza dal Molino di Quercegrossa e la gara di domenica 29 con inizio alle ore 10,00 sarà l’evento dominante dei tre giorni della manifestazione.Organizzare una manifestazione risulta sempre più impegnativo per qualsiasi disciplina sportiva e nello specifico dello sport dell’auto le ispezioni e i controlli previsti portano a pensare alla gara per un anno intero per giungere ai tre giorni della cronoscalata con un susseguirsi di impegno di mezzi e uomini che fanno della fase finale della preparazione un countdown laborioso ma pieno di voglia di fare il meglio per giungere al successo della manifestazione.Ogni informazione su www.coppachianticlassico.com