Open Day alla Polisportiva Mens Sana

Domenica 15 settembre dalle 16 alle 20 la grande festa dello sport biancoverde

La Polisportiva Mens Sana 1871 apre le porte a Siena con l’Open Day 2019. Sarà una grande festa dello sport quella in programma per domenica 15 settembre in tutti gli impianti sportivi della società in viale Sclavo, con la possibilità di provare oltre venti discipline della Polisportiva insieme ad atleti e tecnici. Un appuntamento imperdibile per entrare nel mondo dello sport biancoverde.Dalle ore 16 alle ore 20 di domenica prossima, 15 settembre, infatti, la Polisportiva Mens Sana 1871 metterà a disposizione impianti, staff e atleti con la possibilità di provare tutti gli sport delle oltre venti sezioni che compongono la centenaria società: dalla ginnastica artistica al pattinaggio, dalla boxe al karate, quindi l’area fitness, volley, basket e mini basket, runners, taekwondo, brazilian jiu Jitsu, scacchi, tiro con l’arco, nordic walking e tutto il resto dei corsi che compongono la stagione sportiva 2019/220. Le strutture biancoverdi saranno a completa disposizione di tutti: adulti, famiglie, bambini e bambine che vorranno provare i vari sport, in vista dell’inizio dell’annata.“Una grande festa dello sport – spiega il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – in cui la nostra società si apre ancora di più alla città. La Polisportiva è una realtà centenaria ed è un punto di riferimento per migliaia di senesi, che ogni giorno affollano i nostri impianti e che sono parte integrante della nostra attività. Penso ad esempio a tutti i genitori che partecipano attivamente all’attività delle varie sezioni e il cui contributo diventa spesso fondamentale. Ci apriamo per ribadire quel senso di comunità che da sempre caratterizza la nostra attività”.“Sarà anche l’occasione – commenta il direttore sportivo Gianluca Marzucchi – per prendere informazioni sui corsi delle varie sezioni, conoscere gli istruttori e i tecnici, capire quali discipline si adattano di più alle singole esigenze. Una festa, insomma, per tutti con la possibilità di entrare in contatto con il grande mondo della Polisportiva Mens Sana”.Un’adeguata cartellonistica guiderà i cittadini all’interno delle strutture, in cui ogni sezione avrà uno spazio dedicato dove poter far provare la propria attività, con l’ausilio di istruttori e atleti. Chi parteciperà all’Open Day della Polisportiva di domenica 15 settembre avrà la possibilità di usufruire di uno sconto del dieci per cento sull’abbonamento “Easy”, a tutti gli iscritti in omaggio una tshirt by Joma. Per informazioni: segreteria Polisportiva Mens Sana 0577/47298; email info@menssana1871.it, Facebook Polisportiva Mens Sana.