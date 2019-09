Judo, ottimo sesto posto al Mondiale di Chungju per il cussino Yuri Ferretti

Bene anche il fratello Andrea all’European Judo Cup Senior di Bratislava



Ottima prestazione del cussino Yuri Ferretti al Campionato del Mondo di Judo Kata che si è svolto a Chungju, Corea del Sud, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, classificandosi sesto insieme al suo uke Andrea Giani Contini.



Per la prima volta un atleta del Cus Siena è stato convocato dalla Federazione Italiana di Judo a rappresentare i colori dell’Italia nel Judo Kata. Quest’anno il Campionato del Mondo si è svolto in un’atmosfera speciale in quanto all’interno di una competizione più ampia: World Martial Art Masterships, soprannominata le “Olimpiadi delle arti marziali” e supervisionate da Si-Jong Lee, membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).



Essendo il loro primo mondiale, Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini, si auguravano di poter raggiungere l’ambizioso traguardo di entrare tra le prime 10 coppie al mondo, in quanto sulla carta non avevano esperienze di tale rilevanza.



Dopo aver svolto una buona esecuzione di kata i due sono riusciti a passare le fasi eliminatorie classificandosi secondi con 507 punti, riuscendo a strappare così il pass per accendere alla finale.

Giunti in finale sono riusciti a correggere qualche dettaglio tecnico che gli ha permesso di raggiungere i 508 punti, classificandosi così sesti al Campionato del Mondo, raggiungendo così un risultato inaspettato.



Sempre per rimanere in ambito internazionale, sabato 7 si è svolto a Bratislava, Slovakia, l’European Judo Cup Senior, al quale ha partecipato il senese Andrea Ferretti, che attualmente si allena a Torino, classificandosi undicesimo.



Il senese, dopo aver perso il primo turno con Maxim Merlin (Fra), è riuscito a vincere contro Davi Naji (Hun) in poco tempo, mettendo a segno prima un wazari e infine per ippon (ko). Sfortunatamente però si è dovuto fermare al terzo turno contro il belga Jorre Schilderman in seguito ad un’azione dubbia, nella quale hanno dato il punto al belga. Resta comunque positiva la prima esperienza della stagione, in quanto 11° a livello europeo è un ottimo risultato.



Con l’entusiasmo per i risultati conseguiti in questo scorcio di fine estate grazie ai propri atleti, il Cus Siena Judo riprende la sua attività anche se gli allenamenti per i giovani agonisti non si sono mai interrotti durante tutta l’estate.



Sono aperte le iscrizioni mentre la è in preparazione il Judo Day, manifestazione ludico sportiva di avviamento al Judo che si terrà in Piazza del Campo domenica 13 ottobre.