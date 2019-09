La Virtus Nuoto Buonconvento riprende l'attivitÃ  sportiva

È ripresa l’attività sportiva della Virtus Nuoto Buonconvento dopo il ritiro in altura a Folgaria. Gli atleti sono già tornati in acqua per gli allenamenti in tutte le piscine gestite dalla società senese dove la Virtus pratica direttamente il settore del nuoto agonistico.A Poggibonsi è stato intanto rinnovato l’accordo sportivo con l’Unione Polisportiva Poggibonsese che sarà ai blocchi di partenza anche nella stagione agonistica alle porte con il settore Propaganda e gli Esordienti.Il primo impegno è ancora lontano e sarà, come di consueto, il Trofeo Poggibonsi Extremo, manifestazione che ormai da anni apre la stagione del nuoto in Toscana.Ma qualcuno dei gialloneri ha già iniziato a competere, a partire da Arianna Sparvieri (classe 2006) che ha iniziato con una gara di nuoto di fondo nelle acque liguri sulla distanza di 3 km; la Sparvieri era infatti tra i convocati della rappresentativa toscana del nuoto di fondo che ha partecipato alla trasferta di Genova.Il prossimo week-end vedrà nuovamente atleti Virtus convocati: la Federnuoto toscana ha infatti organizzato a Piombino un collegiale di allenamento per il quale sono state convocate Chiara Costagli, Viola Petrini e, di nuovo, Arianna Sparvieri.Gli allenamenti saranno seguiti dal tecnico delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani che incontrerà gli allenatori toscani per un confronto sulle metodologie di preparazione; il ct azzurro accompagnerà i ragazzi nei due giorni di lavoro e sarà senz’altro una bella esperienza per i giovanissimi convocati. L’evento si terrà presso il resort di Poggio all’Agnello che dispone di una vasca da 50 metri all’aperto oltre a una sala conferenze per gli appuntamenti di teoria. Il programma prevede una seduta di allenamento pomeridiana nella giornata di sabato, mentre, successivamente, ci sarà l’incontro formativo con i tecnici e gli atleti. Nella mattinata di domenica è previsto un ulteriore step di lavoro in acqua dalle 9,30 alle 11,30 che concluderà il collegiale toscano.