Giulia Giardi campionessa toscana Under 20 nel lancio del martello

Sul podio nella rassegna regionale gli under 18 Monciatti e Finetti



Lo scorso week-end al campo scuola “Renzo Corsi” di Siena si sono tenuti i campionati toscani allievi e juniores con oltre 300 atleti, impegno doppio per l’Uisp Atletica Siena in qualità di organizzatrice e con atleti delle categorie under diciotto e under venti impegnati a contendere i titoli regionali di categoria.



Tra gli atleti del club senese in gara si segnala il titolo toscano e l’argento under venti di Giulia Giardi rispettivamente nel lancio del martello e nel lancio del disco; il secondo gradino del podio per l’under 18 Elena Monciatti nel salto in alto e il bronzo dell’allievo Riccardo Finetti nel lancio del martello.



Giulia Giardi, allenata da Elena Calzeroni e Gianclaudio Petreni ha conquistato la vittoria con un miglior lancio a 38,27m, mentre nel lancio del disco ha chiuso con la misura di 33,51m; 49,24m invece per il compagno di allenamento Riccardo Finetti. La sedicenne Elena Monciatti, allenata da Stefano Giardi, che nel maggio scorso aveva abbattuto il record sociale saltando 1,65m, ha chiuso al secondo posto valicando un positivo 1,61m dopo la pausa estiva. Tra gli altri biancorossoneri in gara: sui 100m tra le allieve Silvia Fregoli tredicesima con 14”45, Emma Zanelli diciottesima con 14”91, Pietro Lenzi sesto tra gli junior in 12’’10; nei 1500m allieve Bianca Floris sesta con 5’58’’40; nel salto in alto allieve Emma Sarri quinta con 1.50m; nel salto in lungo Livia Lenzi undicesima con 4.18m; nel lancio del martello allieve (3kg) Rosa Russo ottava con 32.72m; nei 200m allievi Giulio Casamonti quinto in 23’’95 mentre tra gli junior Pietro Lenzi sesto con 24’’94; nel lancio del disco allievi Enrico Martorelli, nono con 28.60m.



A margine della manifestazione si sono svolte anche alcune gare per il settore assoluto: nei 200m assoluti Tommaso Bruni ha vinto in 22’’47, Federica Renzi quarta con 26’’38, negli 800 metri Niccolò Ghinassi primo con 2’00’’55; nei 3000m Jacopo Gragnoli secondo con 9’46’’22, Emanuele Giordano, terzo con 9’56’’52, Andrea Mori settimo con 10’34’’43.



Presente nel salto in alto anche l’azzurra Elena Vallortigara che ha terminato con la misura di 1,86m. La ventottenne dei Carabinieri, che da oltre due anni vive a Siena e si allena sotto la guida del tecnico Stefano Giardi, ha scelto la pedana del “Renzo Corsi” per una gara test in attesa dei Campionati del Mondo che si terranno a Doha dal 27 settembre al 6 ottobre.