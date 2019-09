Ad Abbadia San Salvatore il raduno atletico dei giovani sciatori toscani

Saranno 80 i giovani atleti toscani delle categorie Children e Aspiranti che, dal 20 al 22 settembre, si ritroveranno ad Abbadia San Salvatore per la preparazione in vista della prossima stagione invernale. Per l’occasione saranno seguiti dai tecnici federali.Ci saranno laboratori su forza muscolare, metabolismo e abilità motorie, con attività fisica e lezioni teoriche. Il programma prevede l’arrivo e la sistemazione venerdì 20 settembre ad Abbadia San Salvatore, sabato 21 settembre attività atletica al Campo sportivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16, poi un incontro in aula con parte teorica sulla preparazione dalle 17 alle 19. Domenica 22 settembre dalle 9 alle 12 ancora attività atletica.Il raduno è organizzato dal Comitato Appennino Toscano in collaborazione con la commissione Scuola Tecnici Federali e il collegio maestri sci Toscana.