La senese Clara DAnna in nazionale Fight1 di kick boxing per i Mondiali ISKA 2019

Si colora di azzurro la T-Lab asd di Siena

E' tempo di festa in casa T-Lab: l'atleta Clara D'Anna infatti vestirà la maglia azzurra, nella categoria senior -65kg di K1 (kick boxing) ai prossimi mondiali organizzati dalla International Sport Karate & Kickboxing Association (ISKA) che si terranno a Cork (Irlanda), dal 15 al 19 di ottobre.Una stagione in crescendo per la fighter giallonera che, con la nazionale Fight1, federazione alla quale la società senese è affiliata, prenderà parte alla spedizione mondiale. Dopo la rinuncia ai campionati toscani della scorsa primavera, Clara, ha inseguito l'accesso alle finali nazionali che assegnavano il titolo italiano, partecipando al campionato lombardo dove si è imposta con un netto successo. Si è presentata così, sotto la supervisione del tecnico Gabriele Trombini, ai Campionati Italiani di Pescara (3-5 maggio) dove è riuscita nell'impresa di conquistare il titolo italiano nella categoria dei -65kg.La vittoria di Pescara ha acceso i riflettori su di lei, facendole guadagnare una prima convocazione azzurra ai Collegiali di Roma, ovvero il raduno dei papabili azzurri tenutosi lo scorso mese di luglio e organizzato dai vertici federali di Fight1. Occasione che Clara ha saputo sfruttare al meglio, lasciando una buona impressione ai selezionatori azzurri, che l'hanno inserita appunto, nella lista dei convocati per i mondiali del prossimo mese.“Ringrazio i miei genitori e mia sorella – queste le prime parole di Clara, appresa la notizia della convocazione – che hanno sempre creduto in me, e ringrazio la mia palestra, una seconda casa, che con il suo staff mi ha sempre sostenuto e spronata a dare il massimo”. Attualmente D'anna, dopo una breve pausa estiva,ha ripreso gli allenamenti nella palestra di via custoza 31, alternando sedute tecniche e di sparring con le ragazze i ragazzi della muay thai, sotto la competente guida tecnica degli istruttori della T-Lab, a sedute di condizionamento atletico con il preparatore atletico, e presidente del sodalizio sportivo, Giulio De Michele.In attesa del suo esordio mondiale, per tutti coloro che vorranno venire a conoscere e praticare le arti marziali della T-Lab asd, gli appuntamenti sono: tutti i martedi giovedi e venerdi dalle 18 alle 19e45 con Muay Thai, e tutti i lunedi e mercoledi (18e30-19e30) con il Brazilian Jiu Jitzu.