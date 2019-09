MotoGP Aragona, Pramac Racing: fantastico terzo posto per Jack Miller - FOTO

Gran Premio Michelin® de Aragon - Gara

Una gara favolosa. Jack Miller sulla Ducati del team Pramac Racing si prende il terzo podio della stagione, il più bello, conquistato con orgoglio, dopo aver lottato con Quartararo, Vinales e Dovizioso fin dai primi giri.Miller è partito alla grande ed è stato per sette giri in seconda posizione prima dell’attacco di Vinales e Dovi. Il pilota australiano non ha perso la concentrazione ed è rimasto con il gruppo del podio fino alla fine. Nell’ultimo giro Jack Miller fa un capolavoro e supera Maverick per un podio festeggiato da tutto il team Pramac Racing e che consente a Jack di restare in corsa per il titolo di pilota independent a 6 punti da Quartararo.Pecco Bagnaia lotta prima con Lorenzo e Kallio, poi da metà gara ingaggia un bel duello con Mir. Il pilota italiano chiude in 16ª posizione."E’ stata una gara interessante per raccogliere dati ma non positiva in termini di risultato. Continuiamo ad avere grandi problemi di trazione sul posteriore. Dobbiamo capire come risolvere questa situazione che ci sta limitando molto soprattutto durante la gara.""E’ stata una grande gara. Ho provato a stare vicino a Marquez nei primi giri, poi mi sono divertito a lottare con Quartararo, Dovizioso e Vinales. E’ un risultato importante per il team che ringrazio per il lavoro straordinario che ha fatto non solo questo week end ma fin dall’inizio della stagione."