Mens Sana Scacchi campione regionale Under 12

Eleonora Bucci, Giulio Negrini, Orlando Pin e Alessandro Cardinale si confermano ai vertici regionali

La sezione Scacchi della Polisportiva Mens Sana Siena si conferma campione regionale Under 12: un successo che è arrivato la scorsa settimana nel torneo organizzato dal circolo Upp di Poggibonsi. In una manifestazione con circa cento giocatori under 16 ai nastri di partenza (e bissando il successo dello scorso anno), i "ragazzini terribili" di Siena si sono confermati Campioni Regionali under 12, sbaragliando una concorrenza davvero molto agguerrita. E pensare che a Siena mancava il giocatore più forte, Daler Amonov, ancora in viaggio. Eleonora Bucci, Giulio Negrini, Orlando Pin e Alessandro Cardinale hanno ottenuto un successo molto importante. Decisiva la sfida con Firenze. Iniziata non bene, con la sconfitta di Cardinale e un rapido pareggio di Pin, la sconfitta ormai appariva segnata. Ma Bucci riapriva i giochi con una bellissima vittoria, mentre Negrini riusciva rocambolescamente a rovesciare le sorti di una partita che sembrava ormai persa, spianando la strada alla squadra verso il titolo.Nel frattempo va avanti l’attività della sezione. Per il quindicesimo anno consecutivo, col patrocinio del Comune di Siena e il supporto di Simply, Piazza Salimbeni ha ospitato la manifestazione "Scacchi in Piazza", organizzata da Mens Sana Scacchi e Cral Mps. Una tre giorni, dal 13 al 15 settembre, in cui il gioco degli scacchi è tornato a stretto contatto con la città, attirando come al solito la curiosità della gente. In tanti hanno potuto fermarsi a chiedere informazioni, giocare a tavolino o alla scacchiera gigante, oppure semplicemente assistere alle sfide e alle esibizioni che si sono succedute. Partite veloci, esibizioni "alla cieca"; insomma, ancora una volta gli scacchi hanno dimostrato di attirare un grande interesse, più di quanto forse immaginiamo.Sabato 5 ottobre alle ore 16:00, presso i locali del Cral Mps in via dei Termini 31, iniziano i corsi di scacchi 2019-2020. I corsi sono aperti a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di gioco. I docenti sono tutti maestri, allenatori e istruttori della Federazione Scacchistica Italiana con anni di esperienza alle spalle. Per informazioni menssanascacchi@gmail.com.