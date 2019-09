ASD Shinan karate kai apertura attivitÃ  2019-2020 amatoriale e agonistica

Dopo un periodo di meritato riposo estivo, a motivo di un anno di intenso impegno tecnico educativo, coronato da ragguardevoli risultati agonistici ed iniziative amatoriali, l’associazione senese riconosciuta centro CONI area Siena 1 comunica la ripresa della propria attività, sia a livello agonistico, che amatoriale, per adulti, ragazzi e bambini.La lunga esperienza, con oltre quarant’anni di attività continuativa sul territorio, il duro impegno organizzativo e l’alto livello tecnico dei maestri Massai e Benocci entrambi cinture nere 6° Dan Shotokan federali, allievi diretti del grande M° giapponese Hiroshi Shirai 10° Dan, hanno fruttato nella sola stagione agonistica 2018-2019 ben 204 medaglie in tutte le categorie in competizioni nazionali e regionali.Il M° Massai Laura responsabile generale del settore agonistico e specialista nell’insegnamento ai bambini, è docente di scienze motorie, e membro della commissione tecnica nazionale FIKTA. Il direttore tecnico M°Benocci Roberto, fa parte del gruppo dei pionieri del karate senese dal 1973, ha militato nella nazionale Italiana agli inizi degli anni novanta e dopo avere per diversi anni fatto parte della commissione tecnica nazionale è stato nominato responsabile della formazione nazionale istruttori e maestri FIKTA. Collaboratore esterno di ricerca sperimentale sugli atleti di karate all’università di Siena dagli inizi del 2000 da cui sono sortite importanti pubblicazioni internazionali su temi inerenti l’attenzione, la percezione e i tempi di reazione. L’associazione senese è tesserata FIJLKAM e iscritta alla UISP.