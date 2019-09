Il Cus Siena Scherma presenta la nuova stagione

La sezione scherma del Cus Siena presenta ufficialmente la sua attività 2019-2020 lunedì 30 settembre alle ore 18, nella palestra di via Banchi, all’Acquacalda. Saranno presenti lo staff tecnico e tutti gli atleti, dai più giovani ai master.Nell’occasione sarà consegnato un riconoscimento ai due atleti paralimpici appena rientrati dai mondiali che si sono svolti in Corea del Sud, Matteo Betti, che ha vinto l’argento a squadre nel fioretto, e Alberto Morelli, componente della squadra azzurra di sciabola.La sezione scherma del Cus ha anche già avviato la leva per i giovani dai 6 ai 12 anni che vogliono avvicinarsi a questo splendido sport. Il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 18 è possibile effettuare un mese di prova.