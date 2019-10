Pattinaggio Artistico Mens Sana: Pianigiani, Gennai e Corsini convocate in Nazionale

Parteciperanno alla prestigiosa Interland Cup dal 10 al 12 ottobre in Svizzera



Inizia sotto i migliori auspici per il Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871 l’annata sportiva 2019/2020. Dopo i buoni risultati ottenuti dalle atlete della sezione durante la passata stagione, Sofia Pianigiani nella categoria Juniores, Diletta Corsini e Giulia Gennai nella categoria Cadetti, sono state infatti convocate nella rappresentativa italiana, che dal 10 al 12 ottobre, presso la Rollsporthalle Morgarten di Basilea, si confronterà con atleti di Andorra, Austria, Belgio, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera nella prestigiosa Interland Cup. Si tratta di un trofeo riservato alla specialità del libero, inserito da oltre un decennio tra gli appuntamenti fissi del calendario della World Skate, la Federazione Internazionale degli sport a rotelle, ospitata quest’anno nella località svizzera.



Una convocazione in Nazionale che è dunque motivo di grande soddisfazione per le ragazze e anche per la Polisportiva, supporto indispensabile nella formazione sportiva e umana degli atleti. Grande soddisfazione anche per tutto lo staff tecnico guidato da Antonella Franchi, in considerazione oltretutto del fatto che le tre atlete hanno mosso i loro primi passi sulle rotelle negli impianti di viale Sclavo e che il loro percorso agonistico, sviluppatosi interamente sotto i colori biancoverdi, è indubbiamente frutto, oltre alle doti personali, delle capacità d’insegnamento tecnico e dell’esperienza accumulata sulle piste di tutto il modo da parte della scuola di pattinaggio artistico mensanina.



A tal proposito per tutte quelle bambine e quei bambini che vorranno avvicinarsi a questo bellissimo sport, sono partiti i corsi di apprendimento e perfezionamento di pattinaggio artistico; i giovani atleti saranno seguiti in pista da uno staff di allenatori, tutti in possesso di qualifica Fisr che, per garantire i più elevati standard nell’insegnamento, si aggiornano continuamente frequentando corsi e stages federali, in modo da poter accompagnare al meglio gli atleti nel percorso di crescita. L’obiettivo primario è quello di garantire benessere, oltre che una predisposizione mentale e uno stile di vita sano all’insegna del movimento e della socialità, senza mai tralasciare l’aspetto ludico, essenziale con i più piccoli.