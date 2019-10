Campionato toscano di canottaggio al lago di Chiusi

Domenica 6 ottobre sul lago di Chiusi, saranno organizzati dalla Società Canottieri P. D'Aloja i Campionati toscani di canottaggio, regata che vedrà impegnate tutte le categorie dai piccoli allievi A (10 anni di età) ai Senior e Master.Un evento che ormai quasi tutti gli anni viene organizzato sul lago di Chiusi e che coinvolge tutte le società remiere toscane e non solo, infatti negli anni precedenti si è registrata la partecipazione di vari società provenienti dalle regioni limitrofe, come Umbria, Marche, Lazio, Liguria ed Emilia Romangna, grazie alla centralità geografica del posto ed il suo facile raggiungimento visto la vicinanza del casello autostradale, logistica che ha fatto si che per tali eventi si siano raggiunti importanti numeri di partecipanti arrivando in alcune occasioni oltre 300 atleti gara.Insomma un vento importante quest'anno posto a fine stagione che speriamo possa far concludere l'attività remiera 2019 dell'intera toscana nel miglior modo possibile.Oltre a questo e non di minore importanza, in questo fine stagione, la canottieri su i propri body da gara, su le barche da regata e non solo, avrà non solo il logo societario ma anche il logo dell'Associazione Malattia di Wilson, questo grazie ad un accordo avvenuto questa estate con l'omonima associazione.La decisione non si può certo dire che è frutto di casualità, visto che alcuni nostri atleti hanno questo problema, ma tutto è nato da una semplice chiacchierata dalla quale è scaturita l'idea di cercare di dare maggiore visibilità a questa malattia genetica ancora oggi poco conosciuta e credendo che anche attraverso lo sport si possa sensibilizzare le persone abbiamo accettato di buongrado di farci portavoce e dare visibilità all'Associazione Malati di Wilson.