Domenica L'Eroica a Gaiole in Chianti

Eccola qui L'Eroica, bella e gioiosa, chiassosa e felice, internazionale, autentica, esigente e intrigante. Qualcuno dice affascinante e irresistibile, altri faticosa che merita rispetto e invita alla sfida. Prima di tutto con noi stessi.L'Eroica è anche generosa e altruista, da vivere e desiderare tutto l'anno. Come ogni bimbo con i regali di Natale. L'Eroica, oggi, è anche bagnata.Eccola qui Gaiole in Chianti che domani, domenica 6 ottobre, ospita la XXIII edizione de L'Eroica, la cicloturistica d'epoca che da sette anni genera figlie ovunque nel mondo. Un mondo che, sempre più spesso, alza muri e rinforza confini mentre L'Eroica arriva e genera gioia e bellezza, solidarietà e amicizia. Calore e sorriso. Valori che dall'anno prossimo arriveranno persino in Cina e che promettono di non arrestarsi lì dopo aver confermato Eroiche in SudAfrica, Giappone, Gran Bretagna, Spagna, Olanda e California. Poi Germania e Dolomiti con la formula Ciclo Club Eroica e dato già appuntamento in primavera a Buonconvento e Montalcino, nella zona sud della provincia di Siena.Eroica è un'emozione da vivere tutto l'anno con il Percorso Permanente e durante una sosta a Eroica Caffè Agribar di Brolio, all'Eroica Caffè Barcelona e nell'ormai prossima apertura a Padova.Di Eroica ci si innamora al punto da diventare quasi una malattia, certamente uno stile di vita nella quale il momento dell'incontro diventa una filosofia a cui ispirare le nuove generazioni, cominciando da quelle a pedali.In definitiva un regalo senza età; un regalo che domani a Gaiole in Chianti si faranno a migliaia da ogni angolo del mondo. Non solo in bicicletta perchè da qualche anno a questa parte c'è sempre più gente che viene a vedere L'Eroica anche solo con i gomiti appoggiati alle transenne. Per vivere, anche così, "la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa", l'invito speciale firmato "Giancarlo Brocci".