Siena Hockey, sabato il via stagionale con la Coppa Italia di Serie B

E’ ormai prossimo l’avvio della stagione agonistica anche per l’hockey su pista senese: il prossimo 12 ottobre prenderanno infatti il via tanto la Coppa Italia di Serie B quanto i campionati giovanili che vedono il Siena Hockey impegnato nella categoria Under 15.Entrambe le squadre hanno ormai da un mese iniziato a lavorare assiduamente in vista dell’avvio dell’attività agonistica al fine di giungere ai rispettivi appuntamenti con il “rodaggio” completato e quindi in grado di affrontare gli impegni al meglio delle loro possibilità. Importanti novità sono state introdotte dalla Federazione per quanto concerne le squadre senior che prendono parte al campionato cadetto: è stata infatti abbandonata, visto anche lo scarso interesse manifestato dalle società, la Federation Cup a fine stagione per ripristinare una ben più qualificante Coppa Italia per le squadre di serie B.Doppiamente qualificante se possibile. In primo luogo una competizione precampionato consente agli allenatori di verificare il grado sia di forma che di amalgama degli organici che dirigono in funzione dell’impegno in campionato. Inoltre la Federazione ha poi voluto valorizzare ulteriormente questa competizione inserendone la finale nel week end sinora dedicato alla fase finale di Coppa per la A1, la A2 e la Femminile. Infatti la formula prevede una prima fase in 8 gironi determinati su base territoriale seguita da due successivi gironi a concentramento di semifinale, le cui vincenti approderanno quindi alla finalissima per determinare il vincitore della Coppa Italia di serie B.Il Siena è stato inserito in un girone a 5 unitamente a Follonica A (squadra contro la quale esordiranno i senesi in Coppa), Follonica B, Grosseto ed il redivivo Castiglione, che, dopo due anni di assenza dalle competizioni senior, riparte dalla serie B con un nucleo di giovanissimi. La società senese, dopo il quarto posto ottenuto la passata stagione che ha lasciato molto amaro in bocca per come è maturato, si presenta ai nastri di partenza dell’annata 2019/2020 con un organico “figlio” di quello precedente. Due sole le assenze, quelle di Marco Tisato e di Riccardo Salvadori, mentre il resto della truppa è stato riconfermato a partire dall’allenatore/giocatore Michele Achilli.Sin da subito sono chiare le intenzioni del tecnico senese: valorizzare al massimo i giocatori di provenienza del vivaio, Bigliazzi, Giamello e Rossi, in modo da consentire loro di poter aumentare sempre di più il loro minutaggio e soprattutto la loro qualità, in modo da farne elementi che anche nel breve periodo possano garantire al resto del gruppo sufficiente affidabilità. A costituire l’ossatura della squadra saranno i due portieri Sassetti e Mariotti accanto agli esterni Nerozzi, Borracelli, Lazzeri, Lorenzini, Tiezzi, Paglicci e Romano, oltre ovviamente allo stesso Achilli.Ma oltre all’attività agonistica, ha ripreso il via a pieno regime anche il lavoro sui principianti. Il mese di settembre è stato decisamente soddisfacente per il Siena Hockey che sta gradualmente raccogliendo i frutti di quanto seminato nelle ultime due stagioni, con tanti nuovi bambini che si stanno avvicinando a questa disciplina.