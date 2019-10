Giada Bernardi quinta ai Campionati italiani cadetti di atletica

Il primo weekend di ottobre ha visto l’Uisp Atletica Siena presente a Forlì in occasione dei Campionati Italiani Cadetti con Giada Bernardi convocata nella rappresentativa Toscana.La quindicenne, allenata da Giulio De Michele, si è presentata alla rassegna tricolore con all’attivo la recente vittoria dei titoli regionali sui 300m e 300Hs e proprio sulla distanza senza barriere è stata schierata dal comitato regionale della Fidal.Sulla pista di Forlì Bernardi ha vinto la seconda batteria fermando il cronometro in 41”56 centrando la finale nella quale ha chiuso al quinto posto assoluto in 41”97 a pochi decimi dal podio.