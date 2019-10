Siena, l'assessore Silvia Buzzichelli apre la Giornata Paralimpica Toscana in Fortezza

Al via, stamattina a Siena, la Giornata Paralimpica Toscana organizzata dal Comitato paralimpico regionale in collaborazione con il Comune, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Rotary Club di Montaperti, Siena, Siena est, Valdelsa e Alta Valdelsa, e il Liceo Sportivo Galileo Galilei.Insieme agli studenti delle scuole del comune e della provincia di Siena, impegnati in attività sportive integrate nella Fortezza Medicea, l’assessore allo sport Silvia Buzzichelli, la collega all’Istruzione Clio Biondi Santi, il vicesindaco Andrea Corsi, il consigliere Laura Sabatini, in rappresentanza dei Rotary Club presenti con uno stand per raccogliere, in cambio di biscotti, offerte che andranno alle società per l’acquisto di attrezzature."Sono felice di constatare - ha dichiarato l’assessore Buzzichelli - l’entusiasmo dei giovani, qui oggi, nel partecipare, tutti insieme: abili e disabili, a discipline che includano senza distinzioni e nel pieno rispetto dell’altro. Ancora una volta lo sport si fa portavoce di un progetto di società accessibile a chiunque".