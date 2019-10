Le atlete Mens Sana Pattinaggio Artistico fra le protagoniste a Basilea

Corsini, Gennai e Pianigiani all’edizione 2019 della Interland Cup

Ottimi risultati per le mensanine Diletta Corsini, Giulia Gennai e Sofia Pianigiani nell’edizione della Interland Cup che si è disputata nei giorni scorsi a Basilea, alla quale le tre atlete della sezione pattinaggio artistico sono state convocate per far parte della rappresentativa nazionale.Sotto i riflettori nella RollsportHalle Morgarten di Basilea si è disputata l’edizione 2019 della competizione per rappresentative nazionali, inserita nel calendario World Skate della Federazione Internazionale degli Sport a Rotelle, che ha visto scendere in pista oltre 150 pattinatrici e pattinatori in rappresentanza di 12 Paesi. Ottima prova corale per i 18 atleti della rappresentativa italiana, allestita da Acsi Pattinaggio, che ha concluso la manifestazione con un brillante terzo posto finale nella classifica per nazioni. Chiamate a far parte della compagine azzurra, come detto, ben tre atlete mensanine che, alla loro prima esperienza internazionale in una competizione di questo livello, hanno ottenuto buonissimi risultati. Nella categoria cadetti ottimo quarto posto per Diletta Corsini: la sua elegante esecuzione nel programma lungo le ha consentito di risalire dalla settima posizione, ottenuta dopo lo short program, portandola a sfiorare il podio andato alle spagnole Claudia Bruna Roy e Lucia Alegra Fajardo, prima e terza, con il secondo gradino conquistato dalla tedesca Anne Sophie Schiefer. Buon risultato anche per l’altra atleta biancoverde Giulia Gennai che, dopo uno short segnato da qualche piccola sbavatura che l’aveva vista provvisoriamente al sedicesimo posto, ha sfoderato un long program di livello risalendo sino all’undicesima piazza, precedendo di due posizioni in classifica l’altra azzurra, la romagnola Silvia Tonti. Nella categoria Juniores eccellente risultato per Sofia Pianigiani: in una gara combattutissima che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente, conclusasi tra l’altro con un minimo scarto tra le prime quattro classificate, la mensanina ha eseguito due buone prove sia nello short che nel lungo, conquistando il quarto posto finale davanti alla compagna in azzurro, la perugina Francesca Pieretti, con l’altra atleta italiana, l’imolese Gaia Colucci, che concludeva terza. La vittoria è andata alla quotata atleta spagnola Ana Abad Vicente seguita dalla slovena Urska Furlani.Grande soddisfazione quindi per lo staff tecnico biancoverde, diretto da Antonella Franchi, che ha saputo preparare adeguatamente le ragazze per l’alto livello della manifestazione. Soddisfazione anche per la Polisportiva Mens Sana 1871, ancora una volta protagonista con i propri atleti su un campo di gara internazionale. A tal proposito la sezione Pattinaggio Artistico ricorda a tutti coloro che vorranno esserne i futuri portacolori che, negli impianti di viale Sclavo, sono iniziati i corsi di apprendimento e perfezionamento della disciplina, tenuti da istruttori tutti con qualifica Fisr.