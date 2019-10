Mesesport, in edicola il numero di ottobre

Da giovedi 17 è di nuovo in edicola Mesesport, la rivista senese di critica e attualità sportiva, che nel numero di ottobre si sofferma sulle indicazioni emerse in questo avvio di stagione, già abbastanza indicativo della piega che rischia di prendere. Soprattutto per alcune realtà come la Robur, chiamata ad imprimere, dopo appena nove turni, una svolta al suo altalenante avvio.Altro tipo di riflessione propone invece il futuro della Mens Sana, per la quale il lavoro sul campo sarà verosimilmente associato a quello della ricerca di un reale investitore. Il tutto sullo sfondo della ‘damnatio memoriae’ a cui sono state condannate società e città dall’intero movimento cestistico nazionale.Fra le rubriche spiccano quelle sulla responsabilità oggettiva nel calcio e nel Palio e l’articolo esclusivo di Giancarlo Brocci sull’Eroica, la sua ‘creatura’.Pagine speciali sono poi riservate alla capolista Ego Handball, all’Emma Villas, alla Virtus e al Costone, insieme ad una vasta panoramica su tennis, atletica leggera, scherma, Polisportiva e Coni. E tutto rigorosamente a colori.