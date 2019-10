MotoGP Giappone, Pramac Racing: convincente seconda fila per Jack Miller - FOTO

Gran Prix of Japan - Qualifiche

Per le Ducati Desmosedici del Pramac Racing Team, squadra con sede a Casole d'Elsa, le qualifiche del Gran Prix of Japan – disputate su un circuito ormai asciutto dopo la pioggia del mattino che ha costretto i piloti a scendere in pista nelle Fp3 in condizioni da bagnato – si sono concluse con una preziosa seconda fila (P6) per Jack Miller (qualificato direttamente alle Q2 grazie al settimo tempo delle FP2) ed il 14° posto (5° fila) di Francesco Bagnaia che non è riuscito a superare lo scoglio delle Q1.Miller ha spinto subito al massimo e dopo la prima run delle Q2 era in seconda posizione. Nella seconda run, però, il pilota australiano ha trovato traffico in pista e non è riuscito a fare quello step che gli avrebbe consentito di lottare per la prima fila.Dopo delle convincenti FP4 (P10), Bagnaia prova a lottare per qualificarsi alle Q2 ma non riesce a battere la concorrenza di Crutchlow e Rins."So di aver dato il massimo anche se pensavo di avere le chances per potermi qualificare alla Q2. Abbiamo comunque fatto progressi importanti soprattutto in fase di frenata. Dobbiamo ancora risolvere il problema relativo al grip posteriore ma la strada è quella giusta. Domani sarà importante partire bene per recuperare subito qualche posizione.""Sono abbastanza soddisfatto per questa qualifica. La seconda fila è sempre un buon risultato che consente di partire davanti. E’ chiaro che mi aspettavo di fare qualcosa in più, ma non sono riuscito a fare un giro perfetto anche perché ho trovato un po’ di traffico in pista. Il feeling comunque è molto positivo. Penso di poter fare una bella gara."