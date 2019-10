Muay thai, Clara D'Anna campionessa del mondo Iska nel k-1

L'atleta della T-LAB asd conquista il titolo in Irlanda

Clara D'Anna ce l ha fatta: la giovane studentessa siciliana, che fa parte del sodalizio sportivo senese T-Lab asd, dopo 4 giorni in terra irlandese insieme alla nazionale italiana fight1, ha conquistato il titolo di campionessa del mondo iska nella categoria - 65 kg disciplina k1 a contatto leggero.La formula del torneo, ad eliminazione diretta, con incontri di 3 round di 2 minuti ciascuno ha visto imporsi Clara, prima in semifinale contro la forte ed esperta rappresentante della francia, e poi in finale, ai punti e con verdetto unanime, contro la massiccia tedesca, in un match mai scontato e di alto spessore tecnico e tattico."Dietro ogni calcio e ogni pugno c'è il sudore di anni e anni di allenamento - le prime parole di Clara dopo il successo - ho sempre creduto di poter far bene, e solo grazie a questa consapevolezza ho raggiunto questo risultato". Continua poi con i ringraziamenti a tutti quelli che l hanno sostenuta, in primis gli affetti più cari di genitori sorella e fidanzato, e i tecnici del team T-LAB della Muay Thai: Luca Carapelli, Oliver Sulay e Alessandro Congiu.È un successo storico per la T-LAB asd, che ripaga tutto lo staff di anni di sacrifici e investimenti, non solo in termini economici ma anche di tempo e sudore: "In questi 6 anni abbiamo avvicinato tantissimi giovani non solo agli sport da combattimento ma allo sport in generale - afferma Giulio De Michele presidente della T LAB asd - sui giovani del territorio, senesi e non, stiamo facendo un lavoro enorme, siamo un punto di riferimento, non solo per la Muay Thai, ma per la preparazione atletica in generale, basti pensare alle collaborazioni sportive con CUS Siena Rugby e Uisp Atletica Siena, per citare le 2 realtà più numerose, ma,oltre a queste, sempre più giovani entrano a far parte della nostra famiglia per migliorare le loro performance sportive e questo ci fa piacere. Il successo di Clara è la ciliegina sulla torta che ci dà la forza per guardare con fiducia al futuro."