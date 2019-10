Irene Siragusa sesta nei 200 ai Mondiali Militari in Cina e con la staffetta italiana della 4x100

A Wuhan la velocista azzurra corre la finale dei 200 in 23.76

Nella finale dei 200 metri ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan (Cina) la sprinter azzurra Irene Siragusa chiude al sesto posto con il tempo di 23.76 (-0.3). L'atleta colligiana dell'Esercito aveva centrato un posto tra le prime otto con il primato stagionale di 23.69 in semifinale, un tempo avvicinato nella gara decisiva, vinta dalla slovena Maja Mihalinec (23.15).A causa di un risentimento muscolare non si presenta ai blocchi di partenza Gloria Hooper (Carabinieri), inconveniente che le impedisce anche di correre la staffetta. E così la 4x100 con Jessica Paoletta (Esercito) schierata in prima, Siragusa in seconda, Anna Bongiorni (Carabinieri) in terza e Marta Milani (Esercito) inserita in extremis nella frazione conclusiva, si classifica sesta in 44.95, nella prova dominata dal Brasile (43.29) sulla Cina (43.45) e sul Bahrain della Naser (44.24).