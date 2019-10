Due senesi accedono alla prova nazionale Under 20 di fioretto

Fine settimana in terra pugliese sulle pedane di San Severo (FG) e di Bari per gli atleti del Cus Siena Scherma Estra



Buone notizie per le lame del Cus Siena Scherma Estra dalla terra di Puglia dove si è tenuta la prima prova nazionale Categoria Cadetti di Fioretto e Sciabola.



A Bari Emma Petrini, 38esima nel fioretto femminile, e Joseph Ceroni, 38esimo nel fioretto maschile, si sono aggiudicati il diritto di accesso alla prova nazionale Giovani, Under 20 che si terrà a Ravenna. Non ce l'hanno, invece fatta, a San Severo (Fg), Caterina Scarselli, 67esima, e Giorgia Paglialunga, 102esima che ha pagato lo scotto della prima gara tra le Cadette. La trasferta pugliese ha visto la partecipazione anche degli altri fiorettisti cussini, Camilla Bonechi, 41esima e fuori di una posizione per poter partecipare alla gara ravennate, Giovanni Settefonti, 126esimo, Sara Grasso, 74esima e Lavinia Biagiotti, 104esima.



Per Lio Bastianini, che ha accompagnato con Daniele Giannini i fiorettisti a Bari «i ragazzi hanno complessivamente disputato una buona gara anche se qualcuno, Giovanni Settefonti, ha commesso troppi errori tattici. Joseph Ceroni ha subito la stoccata del pareggio a tre secondi dalla fine per un match deciso al minuto supplementare in favore dell'avversario». Anche Daniele Giannini sottolinea come «nel complesso sono evidenti i progressi dall’inizio della stagione e tutti possono ambire a fare passi avanti nel ranking di categoria».