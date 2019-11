Oro e argento per il CUS Siena Judo al Gran Prix de Lâ€™Aquila

Trasferta di inizio autunno per i giovani agonisti cussini, sostenuti da La Favorita Pulizie Ambienti, impegnati nel Torneo internazionale Città dell’Aquila – Memorial Desideri.Prestazioni di buon livello per tutti i giovani atleti Niccolò e Lorenzo Olla, Giulio Muzzi, Claudia Cepparulo, Giacomo Laghi e Jacopo Olla che pur non arrivando al podio si sono confrontati sul tatami con i loro avversari con grande impegno e consolidata tecnica.Un meritato primo posto per Isabel Helling nella categoria -Kg 70 conquistato con due incontri vinti. Ottimi anche i risultati di Giulia Nocciolini che pur avendo effettuato un cambio categoria, salita da 44 a 48 Kg, con 4 incontri vinti ed una finale persa alle sanzioni (3 a 2 al golden score) si è classificata al secondo posto confermando anche lei come Isabel Helling ottime capacità e una preparazione tecnico atletica di alto livello.Un buon secondo posto anche per Tobia Grazzini nella categoria -Kg 46 completa il panorama degli atleti cussini che tutte le settimane rappresentano con grande onore passione e spirito di sacrificio i colori del Cus Siena Judo.