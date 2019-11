Grande spettacolo di nuoto a Poggibonsi per il Trofeo Extremo 2019

Era stato annunciato spettacolo al V Trofeo Poggibonsi Extremo e spettacolo è stato, con otto campioni del nuoto presenti al Bernino, ospiti della Virtus Buonconvento.



Insieme agli altri 400 atleti hanno gareggiato Filippo Megli (primatista italiano dei 200 stile libero e quinto ai recenti mondiali), Matteo Restivo (campione e primatista italiano dei 200 dorso), Lorenzo Zazzeri, Marco Belotti (che vanta tre partecipazioni olimpiche), Filippo Berlincioni, Fabio Laugeni, Anna Chiara Mascolo e Lisa Angiolini.



Il meeting di nuoto, giunto alla quinta edizione, ha visto belle prestazioni degli atleti della Virtus Buonconvento, a partire da Chiara Costagli (Ragazzi) che ha timbrato subito il pass nazionale con un perentorio 58’’8 sui 100 stile libero che non ha lasciato scampo alle avversarie; nel pomeriggio le ha risposto la compagna di squadra e di allenamento Viola Petrini nei 50 stile, stampando 26’’8, tempo che qualifica anche lei ai nazionali primaverili di Riccione.



Bella e combattuta è stata la staffetta 4x50 stile libero, composta da due femmine e due maschi, aperta per la Virtus al ritmo di 22’’9 da Fabio Laugeni e portata alla vittoria da Lisa Angiolini, Matteo Mannelli e Viola Petrini, dopo un testa a testa con l’Hidron Sport. La Virtus Buonconvento si è aggiudicata, per la prima volta, anche la classifica generale a squadre, con il secondo posto proprio dell’Hidron e il terzo dell’Azzurra Nuoto Prato.



Molto apprezzate e applaudite dal pubblico sono state le gare dei campioni presenti che non hanno deluso le attese sia in acqua che fuori, prestandosi per le foto ricordo con tutti i giovani nuotatori presenti alle gare. I premi sono stati offerti da Nuoto Extremo, brand ormai notissimo creato dall’ex delfinista azzurro Niccolò Beni.



La migliore prestazione femminile è stata timbrata da Anna Chiara Mascolo nei 200 stile libero, nuotati in 2’00’’7, mentre quella maschile è stata realizzata da Lorenzo Zazzeri con un ottimo 22’’0 nei 50 stile libero, la sua specialità. La Virtus Buonconvento non poteva iniziare meglio la stagione agonistica che già dalla prossima settimana vedrà una selezione di atleti gialloneri al prestigioso Trofeo “Nico Sapio” di Genova dove sarà presente gran parte dei migliori nuotatori italiani.