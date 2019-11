MotoGP Malesia, Pramac Racing: Miller 8Â° dopo una partenza spettacolare. Difficile gara per Bagnaia 12Â° - FOTO

Shell Malaysia Motorcycle Gran Prix - La corsa

Nel gran premio di Malesia, la partenza del pilota del Ducati Pramac Racing Team, Jack Miller è spettacolare ed il pilota australiano, partito dalla seconda fila, gira primo alla seconda curva. Nei primi 3 giri lotta con Vinales e Marquez per il podio poi viene superato da Dovizioso. La gomma morbida anteriore non lo aiuta, soprattutto nelle curve a destra, poi una manovra aggressiva di Rins gli fa perdere contatto con il gruppo di testa. Il pilota australiano chiude in ottava posizione lo Shell Malaysia Motorcycle Gran Prix.Il feeling con la gomma media posteriore non è dei migliori, e nei primi giri il passo gara di Pecco Bagnaia - partito dalla 12° posizione - non è incisivo. Al quarto giro il pilota italiano è 15° ma ha il merito di rimanere concentrato, riuscendo poi a superare Aleix Espargaro nel rettilineo finale per conquistare la 12ª posizione."E’ stata una gara molto difficile. Siamo partiti con grandi aspettative ma non è stato possibile fare quello che speravamo di fare. Fin dal primo giro ho avuto poco grip posteriore e non mi è stato possibile sfruttare l’accelerazione. Nel mio miglior giro in gara ho fatto lo stesso tempo delle FP1. Quindi dobbiamo controllare i dati per trovare una soluzione e chiudere nel modo migliore la stagione a Valencia.""La partenza è stata molto buona ed ho cercato di prendere il ritmo provando a controllare il passo gara. Dal terzo giro, però, il feeling con la gomma anteriore è calato molto e non sono più riuscito a spingere. Peccato perché sentivo di avere il passo per lottare il per podio. Il contatto con Rins? E’ stata una gara molto particolare, ho subito tanti attacchi forse oltre il limite. Ma queste sono le corse."