Triathlon, a Siena il raduno open del settore giovanile multidisciplinare

Domenica 21 gennaio gli impianti sportivi dell'Acquacalda ospiteranno il Raduno Open del Settore giovanile multidisciplinare.E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che vedrà 50 giovani atleti (maschi e femmine nati negli anni dal 1999 al 2006), future promesse del triathlon toscano e nazionale, testarsi nelle tre frazioni dello sport multidisciplinare più famoso al mondo.Infatti, tra poco meno di due giorni (domenica 21 gennaio), gli impianti sportivi (piscina e velo - pattinodromo) siti in via F. Coppi - località Acquacalda a Siena accoglieranno la "Triathlon Tuscany Young Wave".Dieci le società rappresentate (Nuoto Livorno 3, SBR 3, Phisiosportlab, Dermovitamina, Il Gregge Ribelle, Firenze Triathlon, YMCA, Vis Cortona, Empoli Triathlon e Mugello Triathlon) provenienti da tutte le provincie della Toscana, ciascuna diretta e coordinata dal proprio tecnico societario.Una prima assoluta per Siena che non aveva mai ospitato un meeting di questo tipo. Un raduno fortemente voluto dal delegato provinciale della Federazione Italiana Triathlon Giuseppe Anatriello, in sinergia con il responsabile giovanile territoriale toscano Enzo Fasano, e con la collaborazione essenziale di tutte le componenti amministrative/politiche e sportive locali e regionali: l'Assessorato allo Sport del Comune di Siena, il Comitato Regionale Toscana, l'UISP di Siena e l'Associazione Il pedale Senese, le quali, ciascuna per la propria parte, hanno messo a disposizione strutture e materiale necessario all'organizzazione dell'evento.Il raduno vedrà gli atleti interessati cimentarsi inizialmente in lavori in piscina (dalle 09:00 alle 11:00) per poi spostarsi successivamente (dalle 11:15 alle 13:00) nell'antistante velo - pattinodromo "Raffaello Tigli".Il meeting, la cui partecipazione diretta è riservata agli atleti accreditati, è aperto al pubblico che potrà assistere ai lavori di selezione tecnica tanto dagli spalti della piscina quanto dagli spazi adiacenti il velo - pattinodromo.Una manifestazione che, nelle premesse, si preannuncia avvincente e coinvolgente con il duplice obiettivo di selezionare e formare gli atleti del futuro promuovendo il triathlon in una località pregna di cultura come la Città del Palio.