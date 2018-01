Karate Mens Sana, Banfi d’oro al Gran Prix Toscana di Arezzo

Buone prove degli atleti della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana

Un inizio di anno positivo per gli atleti della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana. Nella seconda tappa del Gran Prix Karate Toscana, che si è svolta domenica scorsa ad Arezzo, i biancoverdi si sono distinti con risultati eccellenti. In particolare non ha tradito le attese Cesare Banfi, andandosi a prendere un meritato oro nella 70 kg e poi è arrivato anche un ottimo terzo posto di Jacopo Avellis nella 55 kg.Alla gara sono stati presenti 530 atleti provenienti dalla Toscana, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Lazio e dall’Emilia Romagna. La compagine mensanina è stata guidata dal Maestro Antonio De Luca e dal suo stretto collaboratore Federico Regoli. Gli atleti senesi che si sono cimentati in questa competizione sono stati Marco Cipriani, Dario Papini, Giulio Caratelli e Aurora Anatriello per la categoria esordienti; Chiara Bimonte, Pietro Iannone e Cesare Banfi per la categoria cadetti; Jacopo Avellis per la categoria Juniores; Giovanni De Luca nella Senior. Presente inolte Marta Fabbrini come ufficiale di gara.“Tutti gli atleti – commenta Antonio De Luca - si sono comportati benissimo considerando che la maggior parte di loro era alla prima apparizione ad una gara così difficile. Sono stati veramente bravi. Quindi non c’è che dire, è un buon inizio d’anno, ora avanti così verso nuovi successi”.