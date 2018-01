Triathlon, grande partecipazione da tutta la Toscana per il meeting di Siena

Quantità e primi accenni di qualità, questo quanto emerso dal raduno del settore giovanile multidisciplinare Toscano svoltosi domenica 21 gennaio negli impianti sportivi dell’Acquacalda.Cinquanta tra ragazze e ragazzi nate/i negli anni dal 1999 al 2006 hanno animato le strutture sportive della Piscina Uisp e del Velo – Pattinodromo “Raffaello Tigli” della Città del Palio.Prima parte (dalle 09:00 alle 11:00) dedicata al nuoto. Dopo il canonico riscaldamento “a secco” seguito da quello in acqua, durato circa un’ora, i ragazzi si sono cimentati, per tutta la seconda ora, nelle prove cronometrate sulle distanze dei 200 e 400 metri stile libero. Ottimi gli spunti per tutti i tecnici chiamati alle selezioni.La seconda parte ha visto i giovani spostarsi, dopo una rapida “transizione”, nell’antistante circuito del velodromo. Gli atleti sono stati impegnati in sessioni di lavoro sulle due ruote: riscaldamento collettivo a gruppi separati ed a seguire prove cronometrate sui 2.000 metri con partenza da fermi. Grande lavoro per i tecnici presenti che hanno avuto modo di verificare e testare lo stato di forma di tutti gli atleti presenti.Al “rompete le righe” per i giovani, un lungo momento di confronto ha interessato le varie componenti presenti, le quali hanno avuto modo di tirare i primi bilanci, a caldo, di quanto emerso dalla produttiva giornata di lavoro collettivo.Una bella domenica di sport con temperature gradevoli sopra le medie stagionali ed uno splendido sole a rendere ancor più piacevole l’atmosfera.Una organizzazione impeccabile resa possibile grazie alla collaborazione e la disponibilità dell’Assessore allo Sport del Comune di Siena Leonardo Tafani, il Presidente dell’Uisp Siena Simone Pacciani, il direttore degli impianti natatori di Siena Andrea Bindi, l’Associazione “Pedale Senese” in sinergia con le componenti della Federazione Italiana Triathlon come il Delegato Provinciale Giuseppe Anatriello, il Responsabile Giovanile Territoriale Enzo Fasano ed il Presidente del Comitato Regionale Toscana Marino Pratesi. Fondamentale il contributo fornito da parte di tutti i tecnici provenienti dalle varie province della Toscana: Martino Colosi e Luca Langiano (SBR3 – Marina di Grosseto), Domenico di Cosimo (YMCA), Alessandro Terranova (Dermovitamina - Firenze), Massimiliano Lenci (Firenze Triathlon), Fabio Ninci (Empoli Triathlon), Eduardo Espuna (Mugello Triathlon) e Domenico Auriemma (Responsabile Settore Sviluppo Scolastico e Firenze Triathlon).Il ringraziamento più sentito ed i complimenti più sinceri vanno tributati ai 51 giovani atleti toscani che con grande entusiasmo, gioia e passione hanno animato una splendida domenica…in Terra di Siena.