Judo, Andrea Ferretti medaglia di bronzo ai Campionati italiani

Nuova grande impresa de Andrea “Iron” Ferretti per il CUS Siena Judo ai Campionati Assoluti d’Italia, un bronzo che apre all’European Judo Open Men a Oberwart in Austria

Oggi domenica 27 gennaio al PalaPellicone di Lido di Ostia, si sono tenuti i Campionati Assoluti di JUDO 2018. Andrea Ferretti, nei sessanta chili, ha affrontato la gara con grande determinazione superando i suoi avversari sfoderando grande tecnica e fermandosi solo in semifinale.Il suo percorso è stato ineccepibile fin dal primo incontro con il napoletano Edoardo Fraticelli battuto in un minuto con due waza ari. Al secondo incontro infligge un ippon al sardo Luca Pettinau e altrettanto fa al torinese Andrea Carlino messo fuori gioco anche lui a inizio incontro.In semifinale scontro con il siciliano Patrik Cala Lesina; qui le cose si fanno difficili, dopo un inizio a vantaggio del Ferretti, l’incontro si ribalta perché il siciliano riesce a far prendere due sanzioni al nostro portacolori. Costretto ad attaccare per recuperare, subisce un contro colpo valutato waza ari e a doversi accontentare della finalina per il terzo posto.Per il bronzo scontro con il torinese Alessandro Aramu che è giustiziato con uno spettacolare ippon di ura nage.Il titolo va a Diego Rea, battuto da Ferretti a dicembre in Coppa Italia, l’argento a Cala Lesina e l’altro bronzo ad Andrea Carlino.Tutti e quattro i medagliati parteciperanno, in maglia azzurra, all’European Judo Open Men a Oberwart in Austria il 17 e 18 febbraio prossimo.